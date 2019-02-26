На Луганщині викрито мережу інформаторів “ЛНР”

“Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017-2018 років на території Луганської області діяла мережа інформаторів „ЛНР“, які здійснювали збір та передачу даних бойовикам щодо місця дислокації та переміщення сил і засобів Збройних Сил України, а також правоохоронних органів, що задіяні в районі проведення АТО та ООС. Розголошення вказаних відомостей зашкодило та могло завдати шкоди обороноздатності держави в ще більших масштабах” — йдеться у повідомленні.

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До мережі інформаторів входило дві жінки, що проживали у підконтрольних українській владі Лисичанську та Рубіжному, а також чоловік з Кремінної, діяльність яких координував з окупованої території учасник незаконного збройного формування “Народна міліція” терористичної організації “ЛНР” окупаційної адміністрації РФ. Терорист передавав отриману інформацію своєму куратору — громадянину Російської Федерації.

Під час обшуків вилучено електронні пристрої, за допомогою яких здійснювалася передача інформації бойовикам.

“Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації „ЛНР“ та сприяння її діяльності). Наразі двом інформаторам „ЛНР“ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — додали у прокуратурі.

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Харківщині місцеві псевдопідприємці систематично закуповували на тимчасово окупованій території Луганщини підакцизні товари, а отримані гроші використовували для сприяння у протиправній діяльності терористичної організації “ЛНР”.