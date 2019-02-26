В Луганской области разоблачена сеть информаторов "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В течение 2017-2018 годов на территории Луганской области действовала сеть информаторов "ЛНР", которые осуществляли сбор и передачу данных боевикам о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных Сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Во время досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 годов на территории Луганской области действовала сеть информаторов "ЛНР ", которые осуществляли сбор и передачу данных боевикам о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных Сил Украины, а также правоохранительных органов, задействованных в районе проведения АТО и ООС. Разглашение указанных сведений повредило и могло нанести ущерб обороноспособности государства в еще больших масштабах", - говорится в сообщении.
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В сеть информаторов входило две женщины, проживавшие в подконтрольных украинской власти Лисичанске и Рубежном, а также мужчина с Кременной, деятельность которых координировал с оккупированной территории участник незаконного вооруженного формирования "Народная милиция" террористической организации "ЛНР" оккупационной администрации РФ. Террорист передавал полученную информацию своему куратору - гражданину Российской Федерации.
Во время обысков изъяты электронные устройства, с помощью которых осуществлялась передача информации боевикам.
"Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации "ЛНР" и содействия ее деятельности). Сейчас двум информаторам "ЛНР" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Проводятся неотложные следственные действия.
Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Харьковской области местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганскоц области подакцизные товары, а полученные деньги использовали для содействия в противоправной деятельности террористической организации "ЛНР".