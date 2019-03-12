У СБУ розповіли подробиці затримання агентурної мережі воєнної розвідки РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Для безпосереднього збору розвідувальної інформації з підконтрольної українській владі території Луганської області була задіяна агентурна мережа воєнної розвідки РФ у складі чотирьох осіб. Їх було затримано військовою контррозвідкою спільно з головним управлінням СБУ в Луганській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає кореспондент УНН.
“Для безпосереднього збору розвідувальної інформації з підконтрольної українській владі території Луганської області була задіяна агентурна мережа воєнної розвідки РФ у складі чотирьох осіб. Мережа використовувалась співробітником воєнної розвідки РФ Олександром Созоновим та завербованим резидентом Андрієм Тимохіним. Для конспірації при передачі розвідданих щодо військової техніки українських збройних сил, її кількості, маршрутів пересування та місць дислокації, ворожі агенти, дотримуючись інструкцій, використовували спеціальну технологію та умовності”, - заявив Левченко.
З його слів, за результатами всебічного документування протиправної діяльності проти представників воєнної розвідки Російської Федерації та їх агентурної мережі, військовою контррозвідкою спільно з головним управлінням СБУ в Луганській та Донецькій областях здійснено фізичне затримання агентів-інформаторів головного управління генерального штабу Збройних сил РФ.
“Затримано 4 особи, які працювали безпосередньо в складі агентурної мережі”, — зазначив начальник військової контррозвідки.
Він повідомив, що під час обшуків у затриманих було вилучено понад 20 пристроїв для зв’язку, які використовувались під час проведення шпигунської діяльності, засоби фото- та відеофіксації з розміщенною у них інформацією про військову техніку, інженерні захисні споруди Збройних сил України і інші відомості військового характеру, а також понад 27 карток українських та російських операторів, символіку РФ та так званих “народних республік”.
“Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою”, — додав Левченко.
Відповідаючи на запитання журналіста, він зазначив, що злочинцям інкримінується сприяння терористичній діяльності — збір та передача інформації про Збройні сили України в зоні проведення ООС, а також про проведення спеціальних інформаційних операцій на території України.
Як повідомляв УНН, упродовж 2017-2018 років на території Луганської області діяла мережа інформаторів “ЛНР”, які здійснювали збір та передачу даних бойовикам щодо місця дислокації та переміщення сил і засобів Збройних Сил України.