У СБУ розповіли подробиці затримання агентурної мережі воєнної розвідки РФ

КИЇВ. 12 березня. УНН. Для безпосереднього збору розвідувальної інформації з підконтрольної українській владі території Луганської області була задіяна агентурна мережа воєнної розвідки РФ у складі чотирьох осіб. Їх було затримано військовою контррозвідкою спільно з головним управлінням СБУ в Луганській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає кореспондент УНН.