В СБУ прокомментировали ситуацию с "советниками" уволенного из КСУ Шевчука

КИЕВ. 15 мая. УНН. Служба безопасности Украины не предоставляла внештатным советникам экс-главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука доступ к информации с ограниченным доступом. Более того, предупредила, что допущение посторонних лиц к ограниченной информации грозит уголовной ответственностью. Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос общественной организации "Национальный интерес Украины", передает УНН.