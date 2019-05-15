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В СБУ прокомментировали ситуацию с "советниками" уволенного из КСУ Шевчука

Киев  •  УНН

 • 8318 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Служба безопасности Украины не предоставляла внештатным советникам экс-главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука доступ к информации с ограниченным доступом. Более того, предупредила, что допущение посторонних лиц к ограниченной информации грозит уголовной ответственностью. Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос общественной организации "Национальный интерес Украины", передает УНН.

"По состоянию на 11.05.2019 СБ Украины не предоставляла Синянскому А.Г., Арвеладзе Г., Лабоженко Д.Б., Чужмир М.А., Невядомському Д.В. допуск к государственной тайне и/или любой другой информации с ограниченным доступом.

При этом, предоставление доступа к секретной информации лицам, которым не оформлен допуск к государственной тайне, является нарушением законодательства о государственной тайне, а виновные лица несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом", - отметили в СБУ.

В ОО "Национальный интерес Украины" напомнили, что указанные лица получили должности внештатных советников председателя КСУ вопреки законодательству и благодаря одностороннему распоряжению Шевчука, который выдал им электронные ключи в КСУ и предоставил доступ к ограниченной информации суда.

Общественные деятели в свою очередь заявили об этих фактах в СБУ и сообщили судей КСУ накануне спецзаседание, где определялась судьба Шевчука.

"Именно такие действия ОО "Национальный интерес Украины" и обращалась в Конституционный суд накануне заседания и предоставила в обращении неоспоримые факты, подтверждающие незаконные назначения Шевчуком внештатных советников председателя КСУ", - отметили общественные деятели.

Напомним, 14 мая Станислав Шевчук был уволен с КСУ из-за грубых проступки и нарушения законодательства.

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