У СБУ прокоментували ситуацію з "радниками" звільненого з КСУ Шевчука
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Служба безпеки України не надавала позаштатним радникам екс-голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука доступ до інформації з обмежним доступом. Більш того, попередила, що допущення сторонніх осіб до обмеженої інформації загрожує кримінальною відповідальністю. Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит громадської організації "Національний інтерес України", передає УНН.
"Станом на 11.05.2019 СБ України не надавала Синянському О.Г., Арвеладзе Г., Лабоженку Д.Б., Чужмиру М.А., Нев’ядомському Д.В. допуск до державної таємниці та/або будь-якої іншої інформації з обмеженим доступом.
При цьому, надання доступу до секретної інформації особам, яким не оформлено допуск до державної таємниці, є порушенням законодавства про державну таємницю, а винні особи несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом", - зазначили в СБУ.
У ГО "Національний інтерес України" нагадали, що вказані особи отримали посади позаштатних радників голови КСУ всупереч законодавству і завдяки одноосібному розпорядженню Шевчука, який видав їм електронні ключі до КСУ та надав доступ до обмеженої інформації суду.
Громадські діячі у свою чергу заявили про ці факти в СБУ та поінформували суддів КСУ напередодні спецзасідання, де визначалася доля Шевчука.
"Саме через такі дії ГО "Національний інтерес України" і зверталася до Конституційного суду напередодні засідання та надала у зверненні беззаперечні факти, що підтверджують незаконні призначення Шевчуком позаштатних радників голови КСУ", - зазначили громадські діячі.
Нагадаємо, 14 травня Станіслав Шевчук був звільнений з КСУ через грубі проступки та порушення законодавства.