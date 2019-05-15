У СБУ прокоментували ситуацію з "радниками" звільненого з КСУ Шевчука

КИЇВ. 15 травня. УНН. Служба безпеки України не надавала позаштатним радникам екс-голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука доступ до інформації з обмежним доступом. Більш того, попередила, що допущення сторонніх осіб до обмеженої інформації загрожує кримінальною відповідальністю. Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит громадської організації "Національний інтерес України", передає УНН.