В СБУ работают 27 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Общая численность Службы безопасности Украины составляет 27 000 человек. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответ на запрос журналиста УНН.
"Общая численность СБУ в соответствии со статьей 2 Закона Украины "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины" составляет 27 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) - 31 000 человек", - говорится в ответе.
В спецслужбе добавили, что на период действия военного положения численность определяется Мобилизационным планом Украины на особый период.
Напомним, что в Министерстве обороны Украины работают 572 человека.
А в аппарате Министерства внутренних дел Украины - 911 человек.
Как сообщал УНН, размер денежного обеспечения главы Службы безопасности Украины Василия Грицака за март составил 72 338 грн.