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7 марта, 13:58 • 115729 просмотра

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7 марта, 08:52 • 144665 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115612 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140414 просмотра

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В СБУ работают 27 тысяч человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Общая численность Службы безопасности Украины составляет 27 000 человек. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответ на запрос журналиста УНН.

"Общая численность СБУ в соответствии со статьей 2 Закона Украины "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины" составляет 27 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) - 31 000 человек", - говорится в ответе.

В спецслужбе добавили, что на период действия военного положения численность определяется Мобилизационным планом Украины на особый период.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины работают 572 человека.

А в аппарате Министерства внутренних дел Украины - 911 человек.

Как сообщал УНН, размер денежного обеспечения главы Службы безопасности Украины Василия Грицака за март составил 72 338 грн.

Украинские Национальные Новости

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