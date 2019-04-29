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У СБУ працюють 27 тисяч осіб

У СБУ працюють 27 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Загальна чисельність Служби безпеки України складає 27 000 осіб. Про це повідомили в управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ у відповідь на запит журналіста УНН.

"Загальна чисельність СБУ відповідно до статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" становить 27 000 осіб, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) – 31 000 осіб", - йдеться у відповіді.

У спецслужбі додали, що на період дії воєнного стану чисельність визначається Мобілізаційним планом України на особливий період.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України працюють 572 особи.

А в апараті Міністерства внутрішніх справ України – 911 осіб.

Як повідомляв УНН, розмір грошового забезпечення голови Служби безпеки України Василя Грицака за березень склав 72 338 грн.

Українські Національні Новини

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