У СБУ працюють 27 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Загальна чисельність Служби безпеки України складає 27 000 осіб. Про це повідомили в управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ у відповідь на запит журналіста УНН.
"Загальна чисельність СБУ відповідно до статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" становить 27 000 осіб, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) – 31 000 осіб", - йдеться у відповіді.
У спецслужбі додали, що на період дії воєнного стану чисельність визначається Мобілізаційним планом України на особливий період.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України працюють 572 особи.
А в апараті Міністерства внутрішніх справ України – 911 осіб.
Як повідомляв УНН, розмір грошового забезпечення голови Служби безпеки України Василя Грицака за березень склав 72 338 грн.