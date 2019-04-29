В СБУ назвали размер зарплаты Грицака за март
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Размер денежного обеспечения главы Службы безопасности Украины Василия Грицака за март составил 72 338 грн. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответ на запрос журналиста УНН.
"Размер денежного обеспечения главы СБУ по март 2019 года составляет 72 338 грн 40 коп.", - говорится в ответе.
Как сообщал УНН, СБУ опровергла информацию, что о якобы инициирования головой СБУ Василий Грицак увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.
Напомним, министру обороны Украины Степану Полторак за март было выплачена зарплата в сумме 81 047,39 грн.