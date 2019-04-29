В СБУ назвали размер зарплаты Грицака за март

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108255 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112234 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114919 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115734 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144673 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115614 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140416 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130397 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В СБУ назвали размер зарплаты Грицака за март

В СБУ назвали размер зарплаты Грицака за март

Киев  •  УНН

 • 25961 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Размер денежного обеспечения главы Службы безопасности Украины Василия Грицака за март составил 72 338 грн. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответ на запрос журналиста УНН.

"Размер денежного обеспечения главы СБУ по март 2019 года составляет 72 338 грн 40 коп.", - говорится в ответе.

Как сообщал УНН, СБУ опровергла информацию, что о якобы инициирования головой СБУ Василий Грицак увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, министру обороны Украины Степану Полторак за март было выплачена зарплата в сумме 81 047,39 грн.

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