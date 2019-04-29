У СБУ назвали розмір зарплати Грицака за березень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Розмір грошового забезпечення голови Служби безпеки України Василя Грицака за березень склав 72 338 грн. Про це повідомили в управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ у відповідь на запит журналіста УНН.
"Розмір грошового забезпечення голови СБУ за березень 2019 року становить 72 338 грн 40 коп.", - сказано у відповіді.
Як повідомляв УНН, СБУ спростувала інформацію, що про нібито ініціювання головою СБУ Василем Грицаком звільнення із займаної посади за власним бажанням.
Нагадаємо, міністру оборони України Степану Полтораку за березень було виплачено зарплату у сумі 81 047,39 грн.