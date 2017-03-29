В СБУ назвали дополнительные версии взрыва в польском консульстве

“Основная на сегодняшний момент версия, которую сейчас разрабатывают следователи правоохранительных органов — теракт ... Что касается дополнительных версий, рассматриваемых следствием, это и хулиганство, нами это также пока не отбрасывается, а также рассматривается возможность того, что кто-то из людей, которым было отказано в выдаче визы в ЕС этим консульским учреждением, решил отомстить”, - заявил он.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение “провокацией против генконсульства Польши в Луцке”.

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке.