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У СБУ назвали додаткові версії вибуху в польському консульстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Правоохоронці стосовно вибуху в генеральному консульстві Польщі в Луцьку розглядають, крім версії теракту, версії хуліганства та помсти за невидану візу. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.

"Основна на сьогоднішній момент версія, яку зараз опрацьовують слідчі правоохоронних органів – теракт... Щодо додаткових версій, які розглядаються слідством, це і хуліганство, нами це також поки що не відкидається, а також розглядається можливість того, що хтось із людей, яким було відмовлено у видачі візи до ЄС цією консульською установою, вирішив помститися", - заявив він.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.

Як повідомляв УНН, в міністерстві закордонних справ України вже отримали ноту протесту від польського МЗС через вибух у генконсульстві Польщі в Луцьку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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