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В Саратовской области неизвестные подожгли военкомат

В Саратовской области неизвестные подожгли военкомат

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Саратовской области горел военкомат, на месте поджога нашли бутылку с остатками бензина и масла. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного — там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла. Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня.

Напомним

На востоке москвы в рф в гаражных боксах близ воинской части сегодня ночью произошел пожар.

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