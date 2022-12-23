В Саратовской области неизвестные подожгли военкомат

Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного — там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла. Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня.

Напомним

На востоке москвы в рф в гаражных боксах близ воинской части сегодня ночью произошел пожар.



