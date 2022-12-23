В Саратовской области неизвестные подожгли военкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Саратовской области горел военкомат, на месте поджога нашли бутылку с остатками бензина и масла. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного — там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла. Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня.
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