У Саратовській області невідомі підпалили військкомат

Пожежа виникла в будівлі військового комісаріату у селі Івантіївка на вулиці Кооперативній. Підпалити намагалися кабінет чергового — там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і, ймовірно, олії. Пожежу вдалося загасити до того, як вона перейшла до інших приміщень, але кабінет сильно постраждав від вогню.

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На сході Москви в Росії в гаражних боксах поблизу військової частини сьогодні вночі сталася пожежа.



