В САП закрыли дело против нардепа Дзензерского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры 24 июля закрыл уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины в ежегодные декларации сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как отметили в НАБУ, решение принято якобы на основании “научных разъяснений” относительно толкования понятия “финансовые обязательства”.
“Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, толковать законодательство имеет право только Конституционный Суд, а не отдельные ученые или институты. Следовательно, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать”, — говорится в сообщении.
В НАБУ напомнили, что 5 января 2017 детективы Национального бюро начали расследовать производства по признакам уголовного преступления по ст. 366-1 ( “Декларирование недостоверной информации”) Уголовного кодекса Украины. По данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятого по результатам проведения полных проверок деклараций народного депутата Украины 2015 и 2016 годы, он не отразил сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд грн. Это — средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.
“В июле 2017 года детективы вместе с прокурорами САП обратились к Генеральному прокурору с проектом представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного избранника по вышеуказанным фактам. Однако, представление было возвращено на доработку. Детективы НАБУ устранили недостатки. Однако прокуроры антикоррупционной прокуратуры решили закрыть дело, обосновывая решение противоречивыми разъяснениями некоторых ученых, согласно которым финансовые обязательства якобы не могут возникать на основании судебных решений”, - отметили в пресс-службе.
Отметим, что речь идет о народном депутате Денисе Дзензерском.