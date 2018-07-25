У САП закрили справу проти нардепа Дзензерського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 24 липня закрив кримінальне провадження за фактом невнесення народним депутатом України до щорічних декларацій відомостей про фінансові зобов’язання на загальну суму понад 4 млрд грн, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
Як відзначили у НАБУ, рішення прийняте нібито на підставі “наукових роз’яснень” щодо тлумачення поняття “фінансові зобов’язання”.
“Національне антикорупційне бюро України переконане, тлумачити законодавство має право лише Конституційний Суд, а не окремі науковці чи інститути. Відтак, рішення прокурора НАБУ планує оскаржити”, — йдеться у повідомленні.
У НАБУ нагадали, що 5 січня 2017 року детективи Національного бюро почали розслідувати провадження за ознаками кримінального правопорушення за ст. 366-1 (“Декларування недостовірної інформації”) Кримінального кодексу України. За даними слідства та відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, прийнятого за результатами проведення повних перевірок декларацій народного депутата України за 2015 та 2016 роки, він не відобразив відомості про наявність фінансових зобов’язань у загальній сумі понад 4 млрд грн. Це — кошти, які стягуються з нього на підставі судових рішень, що набрали законної сили.
“У липні 2017 року детективи разом з прокурорами САП звернулися до Генерального прокурора з проектом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного обранця за вищевказаними фактами. Однак, подання було повернуто на доопрацювання. Детективи НАБУ усунули недоліки. Проте прокурори антикорупційної прокуратури вирішили закрити справу, обґрунтовуючи рішення суперечливими роз’ясненнями деяких науковців, відповідно до яких фінансові зобов’язання нібито не можуть виникати на підставі судових рішень”, — зазначили у прес-службі.
Відзначимо, що йдеться про народного депутата Дениса Дзензерського.