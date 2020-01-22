В САП планируют набрать 11 прокуроров

"В феврале - марте 2020 года запланировано проведение открытого конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отбор кандидатов будет проводиться на занятие 11 вакантных должностей прокуроров отделов управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде", - говорится в сообщении.

Так, 24 января 2020 года в 10:00 состоится первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также сообщается, что информацию о начале приема документов будет обнародовано на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в Офисе Генпрокурора 20 января начинается отбор кандидатов на должности прокуроров.