У САП планують набрати 11 прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У лютому – березні цього року заплановано проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття 11 посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“У лютому — березні 2020 року заплановано проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відбір кандидатів проводитиметься на зайняття 11 вакантних посад прокурорів відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді”, — йдеться в повідомленні.
Так, 24 січня 2020 року о 10:00 годині відбудеться перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Також, повідомляється, що інформацію про початок прийому документів буде оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора 20 січня розпочинається добір кандидатів на посади прокурорів.