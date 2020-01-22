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У САП планують набрати 11 прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У лютому – березні цього року заплановано проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття 11 посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

У САП планують набрати 11 прокурорів

“У лютому — березні 2020 року заплановано проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відбір кандидатів проводитиметься на зайняття 11 вакантних посад прокурорів відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді”, — йдеться в повідомленні.

Так, 24 січня 2020 року о 10:00 годині відбудеться перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також, повідомляється, що інформацію про початок прийому документів буде оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора 20 січня розпочинається добір кандидатів на посади прокурорів.

Українські Національні Новини

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