В румынских горах потерялась группа украинцев: одного из них нашли мертвым

Детали

Как сообщают спасатели, один из мужчин, которых нужно было найти, упал с обрыва. Он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением. Последний раз с ним была связь утром 26 декабря. Его тело обнаружил местный житель.

Сейчас известно, что двое мужчин были найдены 24 декабря, а еще двое – в понедельник, 26 декабря. Пребывание последнего, шестого мужчины — неизвестно.

Напомним

Чаще всего украинцы пытаются незаконно пересечь границу на “зеленом участке” с Румынией и Молдовой. По пунктам пропуска – лидируют Польша и Венгрия.