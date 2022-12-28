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У румунських горах загубилася група українців: одного з них знайшли мертвим

У румунських горах загубилася група українців: одного з них знайшли мертвим

Київ • УНН

 • 799708 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. 24 грудня 6 чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон України з Румунією. Двох українців затримала румунська сторона і передала українським прикордонникам, проте четверо інших ухилянтів заблукали в горах. Одного з них знайшли мертвим.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Agerpres.

Деталі

Як повідомляють рятувальники, що один з чоловіків, яких треба було знайти, впав з обриву. Він отримав численні переломи і черепно-мозкову травму з кровотечею. Останній раз з ним був зв'язок вранці 26 грудня. Його тіло знайшов місцевий житель. 

Наразі відомо, що двох чоловіків було знайдено 24 грудня, а ще двох – у понеділок, 26 грудня. Перебування останнього, шостого ухилянта — невідоме.

Нагадаємо

Найчастіше українці намагаються незаконно перетнути кордон на “зеленій ділянці” з Румунією та Молдовою. Щодо пунктів пропуску – лідирують Польща та Угорщина.

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