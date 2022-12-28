У румунських горах загубилася група українців: одного з них знайшли мертвим

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Як повідомляють рятувальники, що один з чоловіків, яких треба було знайти, впав з обриву. Він отримав численні переломи і черепно-мозкову травму з кровотечею. Останній раз з ним був зв'язок вранці 26 грудня. Його тіло знайшов місцевий житель.

Наразі відомо, що двох чоловіків було знайдено 24 грудня, а ще двох – у понеділок, 26 грудня. Перебування останнього, шостого ухилянта — невідоме.

Нагадаємо

Найчастіше українці намагаються незаконно перетнути кордон на “зеленій ділянці” з Румунією та Молдовою. Щодо пунктів пропуску – лідирують Польща та Угорщина.