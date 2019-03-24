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В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро

Киев • УНН

 • 16833 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Более 800 килограммов кокаина были найдены в парусной лодке в дикой пляжной зоне между румынскими городами Сфынту-Георге и Сулина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Digi 24.

В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро

Так, более килограммов кокаина в 36 пакетах нашел местный житель и сообщил властям. Отмечено, что стоимость партии составляет около 300 миллионов евро

В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки. Как предполагается, наркотики поступили из Турции, при этом Румыния – транзитная страна.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года к берегу в Одесской области в результате шторма прибило баржу, в которой обнаружили контрабандные сигареты из Китая и ОАЭ.

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