В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Более 800 килограммов кокаина были найдены в парусной лодке в дикой пляжной зоне между румынскими городами Сфынту-Георге и Сулина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Digi 24.
Так, более килограммов кокаина в 36 пакетах нашел местный житель и сообщил властям. Отмечено, что стоимость партии составляет около 300 миллионов евро
В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки. Как предполагается, наркотики поступили из Турции, при этом Румыния – транзитная страна.
Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года к берегу в Одесской области в результате шторма прибило баржу, в которой обнаружили контрабандные сигареты из Китая и ОАЭ.