В Румынии в брошенной лодке нашли кокаин на 300 миллионов евро

Так, более килограммов кокаина в 36 пакетах нашел местный житель и сообщил властям. Отмечено, что стоимость партии составляет около 300 миллионов евро

В данное время ведется расследование, которое направлено на установление маршрута лодки. Как предполагается, наркотики поступили из Турции, при этом Румыния – транзитная страна.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года к берегу в Одесской области в результате шторма прибило баржу, в которой обнаружили контрабандные сигареты из Китая и ОАЭ.