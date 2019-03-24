У Румунії у покинутому човні знайшли кокаїн на 300 мільйонів євро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Понад 800 кілограмів кокаїну знайшли у парусному човні у дикій пляжній зоні між румунськими містами Сфинту-Георге і Суліна. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Digi 24.
Так, більше кілограмів кокаїну в 36 пакетах знайшов місцевий житель і повідомив владі. Зазначено, що вартість партії становить близько 300 мільйонів євро
У даний час ведеться розслідування, яке спрямоване на встановлення маршруту човна. Як передбачається, наркотики надійшли з Туреччини, при цьому Румунія - транзитна країна.
Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року до берега в Одеській області в результаті шторму прибило баржу, у якій виявили контрабандні сигарети з Китаю і ОАЕ.