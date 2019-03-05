В Румынии объявлен "желтый код" из-за сильных порывов ветра
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 5 марта. УНН. В Румынии из-за сильных ветров объявлен "желтый код" метеорологического предупреждения. Об этом передает УНН со ссылкой на Национальное метеорологическое управление (NMA).
Сообщается, что предупреждения относится почти ко всем округам страны.
Ожидаются порывы ветра с интенсивностью до 100 км / ч. В Бухаресте скорость ветренных порывов достигает 55-60 км/ч.
Напомним, как сообщал УНН, в Киевской области ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с.
Синоптики подчеркнули, что в регионе 9- 10 марта небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; днем 9 марта 8-13 °, 10 марта 5-10 ° тепла.
Как сообщал УНН, в последующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.