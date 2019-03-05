У Румунії оголошено "жовтий код" через сильні пориви вітру
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Румунії через сильні вітри оголошений "жовтий код" метеорологічного попередження. Про це передає УНН з посиланням на Національне метеорологічне управління (NMA).
Повідомляється, що попередження стосується майже до всіх округів країни.
Очікуються пориви вітру з інтенсивністю до 100 км/ч. У Бухаресті швидкість вітряних поривів досягає 55-60 км/ч.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Київській області вночі 8 березня місцями пориви 15-20 м / с.
Синоптики підкреслили, що в регіоні 9- 10 березня невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі 1-6 ° тепла; вдень 9 березня 8-13 °, 10 березня 5-10 ° тепла.
Як повідомляв УНН, в наступні три доби в Україні переважно без опадів , лише найближчої ночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг.