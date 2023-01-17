В Румынии на побережье Черного моря вымыло российский ракетный двигатель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На побережье Черного моря в Румынии вымыло двигатель ракеты, являющийся частью ракеты зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" производства рф, сообщил Генеральный штаб Военно-морских сил Румынии, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что найденный элемент не содержит пиротехнических и других опасных материалов.
Как предполагает румынский Генштаб, двигатель упал в море во время недавних боевых действий в северной части Черного моря. После этого его и вымыло на румынское побережье.
Румынское командование не исключает, что в дальнейшем морские течения могут принести и другие части ракет в прибрежную зону Румынии или других прибрежных стран.
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