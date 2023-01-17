В Румынии на побережье Черного моря вымыло российский ракетный двигатель

Детали

Отмечается, что найденный элемент не содержит пиротехнических и других опасных материалов.

Как предполагает румынский Генштаб, двигатель упал в море во время недавних боевых действий в северной части Черного моря. После этого его и вымыло на румынское побережье.

Румынское командование не исключает, что в дальнейшем морские течения могут принести и другие части ракет в прибрежную зону Румынии или других прибрежных стран.

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