У Румунії на узбережжя Чорного моря вимило російський ракетний двигун

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Зазначається, що знайдений елемент не містить піротехнічних та інших небезпечних матеріалів.

Як припускає румунський Генштаб, двигун впав у море під час нещодавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. Після цього його і вимило на румунське узбережжя.

Румунське командування не виключає, що надалі морські течії можуть принести й інші частини ракет до прибережної зони Румунії або інших прибережних країн.

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