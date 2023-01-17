У Румунії на узбережжя Чорного моря вимило російський ракетний двигун
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На узбережжя Чорного моря у Румунії вимило двигун ракети, який є частиною ракети зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1" виробництва рф, повідомив Генеральний штаб Військово-морських сил Румунії, пише УНН.
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Зазначається, що знайдений елемент не містить піротехнічних та інших небезпечних матеріалів.
Як припускає румунський Генштаб, двигун впав у море під час нещодавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. Після цього його і вимило на румунське узбережжя.
Румунське командування не виключає, що надалі морські течії можуть принести й інші частини ракет до прибережної зони Румунії або інших прибережних країн.
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