В Рубежанской больнице после массового отравления остаются госпитализированными 25 человек

Напомним, после отдыха на пляже "Малибу" в Луганской области с диагнозом гастроэнтероколит в больницах города Рубежное и Северодонецк находилось 40 человек, из которых 33 ребенка.

Полиция расследует массовое отравление детей после купания на пляже "Малибу" в городе Рубежное Луганской области.