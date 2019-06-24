В Рубежанской больнице после массового отравления остаются госпитализированными 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Рубежанской городской больнице в Луганской области, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, остаются госпитализированными 25 человек (из них 22 ребенка), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в Рубежном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Напомним, после отдыха на пляже "Малибу" в Луганской области с диагнозом гастроэнтероколит в больницах города Рубежное и Северодонецк находилось 40 человек, из которых 33 ребенка.
Полиция расследует массовое отравление детей после купания на пляже "Малибу" в городе Рубежное Луганской области.