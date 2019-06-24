У Рубіжанській лікарні після масового отруєння залишаються госпіталізованими 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Рубіжанській міській лікарні на Луганщині, з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, залишаються госпіталізованими 25 осіб (з них 22 дитини), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Нагадаємо, після відпочинку на пляжі "Малібу" в Луганській області з діагнозом гастроентероколіт у лікарнях міста Рубіжне та Сєвєродонецьк перебувало 40 осіб, з яких 33 дитини.
Поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі "Малібу" у місті Рубіжне Луганської області.