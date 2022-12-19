В разведке рассказали о партизанах в первые дни полномасштабной войны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В первые дни и недели полномасштабного вторжения украинская разведка получала столько сообщений об оккупантах от людей, что союзники удивлялись, откуда у Главного управления разведки такие данные "в режиме реального времени". Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью заместителя начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадима Скибицкого для BILD.
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"Мы получили так много подсказок, практически каждый украинец с телефоном сообщил, где сейчас дислоцируются российские солдаты", - заявил он.
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По его словам, союзники с удивлением спрашивали, как удается получать данные о противнике в режиме реального времени.
"Ведь в каждом селе мы могли точно показать, сколько российских солдат находятся в каком-то доме", - отметили в ГУР МОУ.
Дополнение
Скибицкий рассказал, что российский диктатор владимир путин три раза откладывал наступление, последний раз – в середине февраля 2022 года.