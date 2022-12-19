У розвідці розповіли про партизанів у перші дні повномасштабної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У перші дні та тижні повномасштабного вторгнення українська розвідка отримувала стільки повідомлень про окупантів від людей, що союзники дивувалися, звідки у Головного управління розвідки такі дані "в режимі реального часу". Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадима Скібіцького для BILD.
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"Ми отримали так багато підказок, практично кожен українець з телефоном повідомив, де зараз дислокуються російські солдати", - заявив він.
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За його словами, союзники з подивом питали, як вдається отримувати дані про противника в режимі реального часу.
"В кожному селі ми могли точно показати, скільки російських солдатів знаходяться в якомусь будинку", - зазначили в ГУР МОУ.
Доповнення
Скібіцькій розповів, що російський диктатор володимир путін три рази відкладав наступ на Україну, востанній раз - у середині лютого 2022 року.