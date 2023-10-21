В ростовской области рф заявили о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В ростовской области рф сработали системы ПВО, сообщил в субботу губернатор региона василий голубев, передает УНН.
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"Сегодня в 14:10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена", - написал голубев в телеграм-канале.
Детали
Местные телеграм-каналы сообщают, что около 14:08 над Ростовом прогремел взрыв, его слышали или видели инверсионный след жители Военведа, Северного, Суворовского и даже Александровки.