У ростовській області рф заявили про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У ростовській області рф спрацювали системи ППО, повідомив у суботу губернатор регіону василь голубєв, передає УНН.
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"Сьогодні о 14:10 знову спрацювали засоби ППО, які прикривають ростовську область. Повітряну ціль в результаті знищено", - написав голубєв у телеграм-каналі.
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Місцеві телеграм-канали поовідомляють, що близько 14:08 над Ростовом пролунав вибух, його чули або бачили інверсійний слід жителі Воєнведа, Північного, Суворовського і навіть Олександрівки.