В ростове-на-дону в рф слышали взрывы: губернатор заявил о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В ростовской области рф сработали системы ПВО, сообщил во вторник губернатор региона василий голубев, передает УНН.
Детали
Как сообщает телеграм-канал ASTRA, в ростове-на-дону слышали взрывы.
"В донской столице в 08:08 работали установки ПВО. Отработали успешно с воздушными целями в зоне "сво", за пределами ростовской области", - написал голубев.
Напомним
Минобороны рф заявило об ударе в Черном море из-за беспилотных катеров.