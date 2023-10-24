У ростові-на-дону в рф чули вибухи: губернатор заявив про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У ростовській області рф спрацювали системи ППО, повідомив у вівторок губернатор регіону василь голубєв, передає УНН.
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Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, у ростові-на-дону чули вибухи.
"У донський столиці о 08:08 працювали установки ППО. Відпрацювали успішно з повітряними цілями в зоні "сво", за межами ростовської області", - написав голубєв.
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