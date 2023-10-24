У ростові-на-дону в рф чули вибухи: губернатор заявив про роботу ППО

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Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, у ростові-на-дону чули вибухи.

"У донський столиці о 08:08 працювали установки ППО. Відпрацювали успішно з повітряними цілями в зоні "сво", за межами ростовської області", - написав голубєв.

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