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Міноборони рф заявило про удар у Чорному морі через безпілотні катери

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міноборони рф заявило про удар у Чорному морі через три безекіпажні катери, передає УНН.

Міноборони рф заявило про удар у Чорному морі через безпілотні катери

Деталі

Міноборони рф стверджує, що 24 жовтня близько 4 години у північній частині Чорного моря технічними засобами спостереження виявлено три безекіпажні катери.

"По району виявлення безекіпажних катерів завдано вогневої поразки протидиверсійними ракетно-бомбовими комплексами. На зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів", - ідеться у повідомленні.

Раніше

У Севастополі було чутно вибухи, губернатор пише про атаку диверсантів.

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