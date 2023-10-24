Міноборони рф заявило про удар у Чорному морі через безпілотні катери
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міноборони рф заявило про удар у Чорному морі через три безекіпажні катери, передає УНН.
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Міноборони рф стверджує, що 24 жовтня близько 4 години у північній частині Чорного моря технічними засобами спостереження виявлено три безекіпажні катери.
"По району виявлення безекіпажних катерів завдано вогневої поразки протидиверсійними ракетно-бомбовими комплексами. На зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів", - ідеться у повідомленні.
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