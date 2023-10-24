Минобороны рф заявило об ударе в Черном море из-за беспилотных катеров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Минобороны рф заявило об ударе в Черном море из-за трех безэкипажных катеров, передает УНН.
Детали
Минобороны рф утверждает, что 24 октября около 4 часов в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружено три безэкипажных катера.
"По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", - говорится в сообщении.
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