У россиян много больных и фантастических идей - Зеленский об угрозе со стороны беларуси
Киев • УНН
Президент заявил о рискованных сценариях кремля в отношении белорусской стороны. Украина стремится не допустить вовлечения соседнего государства в боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает генерировать опасные сценарии, поэтому важно не допустить втягивания Беларуси в войну. Об этом глава государства сказал, передает УНН.
Подробности
По словам президента, со стороны России существует немало рискованных замыслов, которые могут представлять угрозу для региона.
У россиян очень много разных больных и фантастических идей
В то же время он подчеркнул, что Украина не заинтересована в расширении войны и участии Беларуси в возможных новых сценариях Москвы.
Очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность
