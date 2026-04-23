У россиян много больных и фантастических идей - Зеленский об угрозе со стороны беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает генерировать опасные сценарии, поэтому важно не допустить втягивания Беларуси в войну. Об этом глава государства сказал, передает УНН.

По словам президента, со стороны России существует немало рискованных замыслов, которые могут представлять угрозу для региона.

У россиян очень много разных больных и фантастических идей - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина не заинтересована в расширении войны и участии Беларуси в возможных новых сценариях Москвы.

Очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность - подчеркнул Президент.

