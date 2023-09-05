В российском санкт-петербурге во дворе военкомата произошел взрыв - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября УНН. В санкт-петербурге во дворе военкомата сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza, пишет УНН.
Детали
По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел около 10 утра по улице Крупской, взрыв произошел в вентиляционной шахте военкомата на улице Крупской, ведущей к заброшенному бомбоубежищу.
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было начинено примерно 150 г пороха. На месте работают взрывотехники фсб.
Напомним
В российской брянской области якобы украинские ДРГ пытались совершить прорыв, в результате чего погиб один российский пограничник.