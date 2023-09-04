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У рф заявили про спробу прориву нібито української ДРГ на брянщині: загинув російський прикордонник

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У російській брянській області нібито українські ДРГ намагалися зробити прорив. Як повідомив Telegram-канал Baza, внаслідок чого загинув один російський прикордонник, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє Baza, українські диверсанти нібито намагалися прорватися в районі селища Подивоття сьогодні вранці. За попередньою інформацією, було близько 30 осіб.

Після мінометних ударів до бою нібито "вступила і сама українська ДРГ".

"Під час бою смертельне поранення отримав 28-річний сержант прикордонного управління фсб. Також є кілька поранених серед військових", - додає Baza.

За даними Telegram-каналу, диверсійна група нібитовідступила з втратами, їх кількість уточнюється.

Постраждалих серед мирних мешканців немає.

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