У рф заявили про спробу прориву нібито української ДРГ на брянщині: загинув російський прикордонник
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У російській брянській області нібито українські ДРГ намагалися зробити прорив. Як повідомив Telegram-канал Baza, внаслідок чого загинув один російський прикордонник, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє Baza, українські диверсанти нібито намагалися прорватися в районі селища Подивоття сьогодні вранці. За попередньою інформацією, було близько 30 осіб.
Після мінометних ударів до бою нібито "вступила і сама українська ДРГ".
"Під час бою смертельне поранення отримав 28-річний сержант прикордонного управління фсб. Також є кілька поранених серед військових", - додає Baza.
За даними Telegram-каналу, диверсійна група нібитовідступила з втратами, їх кількість уточнюється.
Постраждалих серед мирних мешканців немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У росії заявили про збиття безпілотника у брянській області