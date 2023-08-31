У росії заявили про збиття безпілотника у брянській області

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За інформацією губернатора, силами ППО міністерства оборони рф припинено атаку начебто українських безпілотників, зокрема над Брянським районом області збили безпілотний літальний апарат літакового типу.

Зазначається, що постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Нагадаємо, у четвер вранці, 31 серпня, у брянську чули вибухи. За даними змі, там працювала ворожа ППО по дронах.

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