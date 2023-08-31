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У росії заявили про збиття безпілотника у брянській області

У росії заявили про збиття безпілотника у брянській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Над брянською областю російська система ППОу четвер ввечері начебто збила безпілотник. Про це завив губернатор брянської області Олександр Богомазов, передає УНН.

Деталі

За інформацією губернатора, силами ППО міністерства оборони рф припинено атаку начебто українських безпілотників, зокрема над Брянським районом області збили безпілотний літальний апарат літакового типу.

Зазначається, що постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Нагадаємо, у четвер вранці, 31 серпня, у брянську чули вибухи. За даними змі, там працювала ворожа ППО по дронах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖБезпілотники атакували військовий аеродром у брянській області - росЗМІ

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