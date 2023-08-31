В россии заявили о сбитии беспилотника в брянской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Над брянской областью российская система ПВО в четверг вечером якобы сбила беспилотник. Об этом завил губернатор брянской области Александр Богомазов, передает УНН.
Детали
По информации губернатора, силами ПВО министерства обороны рф пресечена атака якобы украинских беспилотников, в частности над Брянским районом области сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Напомним, в четверг утром, 31 августа, в брянске слышали взрывы. По данным сми, там работала вражеская ПВО по дронам.
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