Безпілотники атакували військовий аеродром у брянській області - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У брянській області, в росії, у ніч на 28 серпня, безпилотники намагались атакувати місцевий військовий аеродром. Дрони нібито знищила ворожа ППО, пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.
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За даними Telegram – канала "Baza", ЗСУ нібито спробували атакувати військовий аеродром у брянській області в ніч на 28 серпня. За попередньою інформацією, з боку України було запущено три дрони-камікадзе.
Безпілотники нібито були знищені силами ворожої ППО. Унаслідок падіння уламків на території аеродрому загорілася трава.
Як зазначають росЗМІ, люди та техніка внаслідок атаки нібито не постраждала.
Нагадаємо
міністерство оборони росії заявило, що брянську область було атаковано БПЛА, які ліквідувала протиповітряна оборона.
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