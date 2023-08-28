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Беспилотники атаковали военный аэродром в брянской области - росСМИ

Беспилотники атаковали военный аэродром в брянской области - росСМИ

Киев • УНН

 • 589821 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В брянской области, в россии, в ночь на 28 августа, беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром. Дроны якобы уничтожила вражеская ПВО, пишут росСМИ, сообщает УНН.

Детали

По данным Telegram – канала "Baza", ВСУ якобы попытались атаковать военный аэродром в брянской области в ночь на 28 августа. По предварительной информации, со стороны Украины было запущено три дрона-камикадзе.

Беспилотники якобы были уничтожены силами вражеской ПВО. В результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава.

Как отмечают росСМИ, люди и техника в результате атаки якобы не пострадали.

Напомним

министерство обороны россии заявило, что брянская область была атакована БПЛА, которые ликвидировала противовоздушная оборона.

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