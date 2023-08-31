У брянську знову вибухи, працює ворожа ППО по дронам - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У російському брянську повідомляють про звуки вибухів. Telegram-канал Shot пише про атаку безпілотників на місто та роботу ворожого ППО, інформує УНН.
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«брянськ атакують безпілотники, працює ППО, повідомляє наше джерело», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було чутно щонайменше 5 вибухів у небі над брянськом.
Нагадаємо
Увечері 30 серпня над територією брянської області рф нібито були збиті два безпілотники. Про це повідомили у міноборони росії.