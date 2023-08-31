У брянську знову вибухи, працює ворожа ППО по дронам - росЗМІ

Цитата

«брянськ атакують безпілотники, працює ППО, повідомляє наше джерело», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було чутно щонайменше 5 вибухів у небі над брянськом.

Нагадаємо

Увечері 30 серпня над територією брянської області рф нібито були збиті два безпілотники. Про це повідомили у міноборони росії.