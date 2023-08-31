В брянске снова взрывы, работает вражеская ПВО по дронам - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В российском брянске сообщают о звуках взрывов. Telegram-канал Shot пишет об атаке беспилотников на город и работу вражеского ПВО, информирует УНН.
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"брянск атакуют беспилотники, работает ПВО, сообщает наш источник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было слышно по меньшей мере 5 взрывов в небе над брянском.
Напомним
Вечером 30 августа над территорией брянской области рф якобы были сбиты два беспилотника. Об этом сообщили в минобороны россии.