В брянске снова взрывы, работает вражеская ПВО по дронам - росСМИ

Цитата

"брянск атакуют беспилотники, работает ПВО, сообщает наш источник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было слышно по меньшей мере 5 взрывов в небе над брянском.

Напомним

Вечером 30 августа над территорией брянской области рф якобы были сбиты два беспилотника. Об этом сообщили в минобороны россии.