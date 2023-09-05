У російському санкт-петербурзі на подвір’ї військкомату стався вибух – росЗМІ

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За даними Telegram-каналу Baza, інцидент стався близько 10-ї ранку по вулиці Крупської, вибух стався у вентиляційній шахті військкомату на вулиці Крупської, що веде до покинутого бомбосховища.

За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій було начинено приблизно 150 г пороху. На місці працюють вибухотехніки фсб.

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