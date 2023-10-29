В Ростове-на-Дону прогремели взрывы, сработала ПВО

Цитата

“В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет” — сообщил губернатор Голубев.

Детали

Жители Ростова-на-Дону услышали громкие звуки взрывов в небе. И тут же по сети разлетелось видео с белым дымом над многоэтажкой. Местные СМИ предположили, что над над городом сбили беспилотник.

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Напомним

27 октября Минобороны россии отчиталось, что перехватило БПЛА над курской областью. Оборонное ведомство страны-агрессора традиционно обвинило в этой атаке Украину.