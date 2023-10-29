В Ростове-на-Дону прогремели взрывы, сработала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Ростове-на-Дону прогремели взрывы. Местный губернатор отчитался о том, что работала система ПВО. По словам русских последствий нет. Об этом пишет УНН.
Цитата
“В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет” — сообщил губернатор Голубев.
Детали
Жители Ростова-на-Дону услышали громкие звуки взрывов в небе. И тут же по сети разлетелось видео с белым дымом над многоэтажкой. Местные СМИ предположили, что над над городом сбили беспилотник.
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Напомним
27 октября Минобороны россии отчиталось, что перехватило БПЛА над курской областью. Оборонное ведомство страны-агрессора традиционно обвинило в этой атаке Украину.