У російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи, спрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Ростові-на-Дону прогриміли вибухи. Місцевий губернатор відзвітував про те, що працювала система ППО. За словами росіян наслідків немає. Про це пише УНН.
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“Об 11:25 успішно відпрацювала система ППО. Повітряну ціль уражено. Наслідків на землі немає” — повідомив губернатор Голубєв.
Деталі
Жителі Ростова-на-Дону почули гучні звуки вибухів у небі. І тут же мережею розлетілося відео з білим димом над багатоповерхівкою. Місцеві ЗМІ припустили, що над містом збили безпілотник.
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Нагадаємо
27 жовтня Міноборони Росії відзвітувало, що перехопило БПЛА над курською областю. Оборонне відомство країни-агресора традиційно звинуватило в цій атаці Україну.