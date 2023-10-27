курскую область рф атаковал дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Минобороны россии заявило, что перехватило БПЛА над курской областью. Оборонное ведомство страны-агрессора традиционно обвинило в атаке Украину, пишет УНН.
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“26 октября в районе 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией курской области. Информация о возможных разрушениях и жертвах соответствующими органами не предоставлялась.
Напомним
Губернатор брянской области россии заявил, что ночью были сбиты российскими средствами ПВО четыре украинских беспилотника.