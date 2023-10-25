У росії заявили про збиті чотири безпілотники над Брянськом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Губернатор Брянської області росії заявив, що вночі було збито російськими засобами ППО чотири українські безпілотники, передає УНН.
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З його слів, чотири безпілотні літальні апарати літакового типу були знищені над Брянським районом силами ППО та засобами РЕБ.
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«Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці», — написав російський губернатор.
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Цієї ночі очевидці у Брянську чули серію вибухів у різних частинах міста. Пабліки повідомляли, що було чути до десяти вибухів.
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