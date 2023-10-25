В россии заявили о сбитых четырех беспилотниках над Брянском
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Губернатор Брянской области России заявил, что ночью были сбиты российскими средствами ПВО четыре украинских беспилотника, передает УНН.
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По его словам, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами РЭБ.
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«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал российский губернатор.
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Этой ночью очевидцы в Брянске слышали серию взрывов в разных частях города. Паблики сообщали, что было слышно до десяти взрывов.
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