В россии заявили о сбитых четырех беспилотниках над Брянском

Детали

По его словам, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами РЭБ.

Цитата

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал российский губернатор.

Добавим

Этой ночью очевидцы в Брянске слышали серию взрывов в разных частях города. Паблики сообщали, что было слышно до десяти взрывов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГУР предполагают, что россияне больше не могут выпускать по Украине сотню ракет за один удар